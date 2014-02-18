Янукович провел переговоры с Байденом

Несколько минут назад завершились телефонные переговоры Президента Украины Виктора Януковича и вице-президента США Джозефа Байдена.

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Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Чем, собственно, завершились переговоры, станет известно в ближайшее время: от их исхода будет понятна и судьба Майдана.

Напомним, ранее послы ЕС и США не могли дозвониться до президента Украины Виктора Януковича.