Трое милиционеров погибли в ходе столкновений
21:33, 18 февраля 2014Политика
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Число погибших правоохранителей в ходе столкновений с протестующими сегодня в центре Киева выросло до трех.
В Киеве в ходе столкновений погибли трое правоохранителей
Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
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”Сегодня во время массовых беспорядков за медицинской помощью обратились 157 работников милиции и военнослужащих Внутренних войск. 135 - госпитализированы. Среди них 3 умерли, 35 - находятся в тяжелом состоянии. Всего 35 правоохранителей получили огнестрельные ранения”, - говорится в сообщении.
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