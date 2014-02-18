Трое милиционеров погибли в ходе столкновений

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

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”Сегодня во время массовых беспорядков за медицинской помощью обратились 157 работников милиции и военнослужащих Внутренних войск. 135 - госпитализированы. Среди них 3 умерли, 35 - находятся в тяжелом состоянии. Всего 35 правоохранителей получили огнестрельные ранения”, - говорится в сообщении.