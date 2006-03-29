В Севастополе бюллетени подменили туалетной бумагой

Севастопольская городская территориальная избирательная комиссия вчера поздним вечером выявила в одном из мешков, доставленных с избирательного участка №105, вместо избирательных бюллетеней туалетную бумагу и обои.

Как передает корреспондент УНИАН, представители правоохранительных органов составили по этому факту соответствующий акт, ведется расследование.

По неуточненным данным, несколько позже недостающие бюллетени были выявлены на участке.

Сегодня в 14.00 Севастопольский горизбирком после перерыва в работе рассмотрит вопрос о проведении на участке №105 пересчета голосов избирателей.

Кроме того, проверяется информация, что на одном из избирательных участков одной из политических партий были приписаны 300 голосов.

Еще на одном избирательном участке наблюдатели, после получения протоколов с мокрыми печатями и сверки с протоколами, которые комиссия сдает в теризбирком, выявили разницу в цифрах.