Верховная Рада изучит возможность досрочных выборов в Харькове

Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления решил создать рабочую группу по подготовке проекта заключения относительно возможности назначения Верховной Радой Украины внеочередных местных выборов в Харькове.

Об этом сообщается на официальный веб-сайте Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, на заседании комитет рассмотрел обращение председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА о возможности назначения ВР внеочередных выборов депутатов Харьковского городского совета и Харьковского городского председателя.

Народные депутаты заслушали информацию заместителя председателя комитета Юрия КЛЮЧКОВСКОГО относительно обращения А.АВАКОВА, в котором речь идет о нарушении действующего законодательства в сфере земельных отношений, градостроения и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, политических партий и общественных организаций Харьковским городским советом и мэром Харькова.

По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу по этому вопросу в составе народных депутатов Николая ТРАЙДУКА (руководитель группы), Сергея ГОРДИЕНКО, Владислава КАСЬКИВА, Вадима ПЕТРЕНКО, Виктора ПИЛИПИШИНА.

Рабочей группе поручено подготовить проект заключения по этому вопросу в срок до 9 февраля 2008 года и подать его на рассмотрение комитета.