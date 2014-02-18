Митингующие пытались разгромить Печерский райотдел
17:25, 18 февраля 2014Политика
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Сегодня в Киеве во время массовых беспорядков радикально настроенные митингующие, которых милиция оттеснила из Мариинского парка, пытались разгромить Печерское районное управление милиции.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.
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Как отметили в ОСО, радикально настроенные активисты разбили стекла в здании райуправления, бросили в здание дымовую шашку и пытались ворваться внутрь. Однако правоохранители помешали им это сделать.
Позже, как отметили в главке, участники беспорядков разбили автомобиль Госавтоинспекции.
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