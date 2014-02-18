Митингующие пытались разгромить Печерский райотдел

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

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Как отметили в ОСО, радикально настроенные активисты разбили стекла в здании райуправления, бросили в здание дымовую шашку и пытались ворваться внутрь. Однако правоохранители помешали им это сделать.

Позже, как отметили в главке, участники беспорядков разбили автомобиль Госавтоинспекции.