Депутаты от "Батькивщины" отправились на Майдан

Как отметил народный депутат Александр Турчинов, такое решение было принято руководством фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

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Также из помещения парламента продолжается эвакуация работников, поскольку здание ВР окружено «Беркутом». Возле здания стоят несколько водометов.