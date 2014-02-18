Депутаты от "Батькивщины" отправились на Майдан
16:59, 18 февраля 2014Политика
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Народные депутаты фракции «Батькивщина» покинули здание Верховной Рады и отправились на Майдан.
Кадр: Громадське
Как отметил народный депутат Александр Турчинов, такое решение было принято руководством фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».
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Также из помещения парламента продолжается эвакуация работников, поскольку здание ВР окружено «Беркутом». Возле здания стоят несколько водометов.
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