В Киеве из-за массовых беспорядков закрыты 4 центральных станции метро
15:56, 18 февраля 2014Политика
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Закрыты на вход и выход станции метро “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Арсенальная” и “Почтовая площадь
Как сообщила УНИАН пресс-офицер охраны столичного метрополитена Наталия Кирницкая, с целью гарантирования безопасности пассажиров «закрыты на вход и выход станции метро “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Арсенальная” и “Почтовая площадь», - сказала она.
В то же время Кирницкая не уточнила, как долго станции метро будут закрыты.
Также закрыты подземные переходы между станциями "Крещатик" - "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" - "Льва Толстого".
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