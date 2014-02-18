В Киеве из-за массовых беспорядков закрыты 4 центральных станции метро

15:56, 18 февраля 2014
Политика
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Закрыты на вход и выход станции метро “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Арсенальная” и “Почтовая площадь

Как сообщила УНИАН пресс-офицер охраны столичного метрополитена Наталия Кирницкая, с целью гарантирования безопасности пассажиров «закрыты на вход и выход станции метро “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Арсенальная” и “Почтовая площадь», - сказала она.

В то же время Кирницкая не уточнила, как долго станции метро будут закрыты.

Также закрыты подземные переходы между станциями "Крещатик" - "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" - "Льва Толстого".

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