В Киеве из-за массовых беспорядков закрыты 4 центральных станции метро

Как сообщила УНИАН пресс-офицер охраны столичного метрополитена Наталия Кирницкая, с целью гарантирования безопасности пассажиров «закрыты на вход и выход станции метро “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Арсенальная” и “Почтовая площадь», - сказала она.

В то же время Кирницкая не уточнила, как долго станции метро будут закрыты.

Также закрыты подземные переходы между станциями "Крещатик" - "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" - "Льва Толстого".