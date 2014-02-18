На Институтской силовики стреляют по митингующим, на улицу привезли водомет

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на перекрестке остановился водомет, который окружили «беркутовцы».

Они стреляют в протестующих из травматического оружия.

Митингующие зажгли машину, которую раньше разгромили.

Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана отправились к Верховной Раде, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

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Подходы к Верховной Раде были заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения.

На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих со стражами порядка. Также начались столкновения в Мариинском парке.

Ранено много активистов Майдана, их выносят работники медицинской службы Майдана, однако в приезжающие скорые помощи пострадавших не будут заносить, побаиваясь, что в больницах их арестуют. Пострадавших несут вниз, на Майдан Незалежности.