"Беркут" убил одного из протестующих - СМИ

14:41, 18 февраля 2014
Политика
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В Крепостном переулке бойцы спецподразделения МВД "Беркут" пошли в наступление на участников акции протеста, в результате был смертельно ранен один из протестующих.

Вбили

Об этом с места событий сообщает корреспондент Еспресо.TV.

По его словам, на улицу приехал автомобиль ВО "Батькивщины", из которого сообщили, что "Беркут" убил одного из протестующих.

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