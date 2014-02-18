"Беркут" убил одного из протестующих - СМИ
14:41, 18 февраля 2014Политика
1
В Крепостном переулке бойцы спецподразделения МВД "Беркут" пошли в наступление на участников акции протеста, в результате был смертельно ранен один из протестующих.
"Беркут" убил одного из протестующих - СМИ
Об этом с места событий сообщает корреспондент Еспресо.TV.
По его словам, на улицу приехал автомобиль ВО "Батькивщины", из которого сообщили, что "Беркут" убил одного из протестующих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter