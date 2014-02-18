Митингующие под Радой подожгли несколько грузовиков и продолжают штурм

Митингующие продолжают штурмовать кордон милиции, который перекрыл улицу Шелковичную в направлении Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители закрылись щитами, в них митингующие непрерывно бросают камни.

На доме № 19-А опять появились трое снайперов. Кроме того, правоохранители бросают в людей гранаты со слезоточивым газом и открыли огонь с крыши дома из травматического оружия.

Также митингующие подожгли грузовые автомобили, которые перекрывают улицу Садовую в направлении ВР

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, они взяли в плен еще одного милиционера и повели его на Майдан.