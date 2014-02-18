Митингующие под Радой подожгли несколько грузовиков и продолжают штурм
13:37, 18 февраля 2014Политика
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Митингующие продолжают штурмовать кордон милиции, который перекрыл улицу Шелковичную в направлении ВР
Фото Facebook Александр Рудоманов
Митингующие продолжают штурмовать кордон милиции, который перекрыл улицу Шелковичную в направлении Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители закрылись щитами, в них митингующие непрерывно бросают камни.
На доме № 19-А опять появились трое снайперов. Кроме того, правоохранители бросают в людей гранаты со слезоточивым газом и открыли огонь с крыши дома из травматического оружия.
фото Натальи Тарасовской
Также митингующие подожгли грузовые автомобили, которые перекрывают улицу Садовую в направлении ВР
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, они взяли в плен еще одного милиционера и повели его на Майдан.
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