В Доме Офицеров оборудован медпункт

В Доме Офицеров оборудован медпункт. Митингующие, которые получают ранения в ходе противостояний с правоохранителями, поступают к медикам, которые базируются в данном помещении.

"В Доме Офицеров оборудован медпункт. Раненые получают помощь здесь. Очень нужны лекарства!", - написал на своей странице в Facebook "свободовец" Андрей Ілленко. Читайте такжеВрач Богомолец призывает медиков на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших

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