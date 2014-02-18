Митингующие мешали пожарным проехать к ВР
10:35, 18 февраля 2014Политика
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Митингующие не позволили пожарному КАМАЗу проехать в направлении Верховной Рады со стороны станции метро «Арсенальная».
Самооборона помогла Пилипишину добраться до ВР / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, как только грузовик приблизился к колонне, несколько десятков членов Самообороны Майдана окружили его, и после непродолжительных переговоров, в окружении самообороновцев, КамАЗ задним ходом стал двигаться назад в сторону “Арсенальной”.
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В то же время, от ВР через толпу прошел народный депутат Украины Владимир Пилипишин. Люди стали скандировать ему “Ганьба”, кто-то пытался напасть на него, впрочем, самообороновцы окружили депутата кольцом, и таким образом дали ему возможность беспрепятственно дойти до своего автомобиля.
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