Докладчики ПАСЕ едут в Киев для встречи с Януковичем и оппозицией

Об этом сообщил РИА Новости сотрудник аппарата Ассамблеи.

В ходе январской сессии ПАСЕ состоялись срочные дебаты по ситуации на Украине. После двухчасовой дискуссии Ассамблея приняла подготовленную Репс и Лундин резолюцию, которая, в частности, сохраняет возможность лишения украинской делегации права голоса на сессии в апреле. В документе также содержится пункт о давлении РФ на Украину.

Говоря о предстоящем визите, собеседник агентства отметил, что он станет двенадцатым. В ходе пребывания в стране докладчики планируют встретиться с Януковичем, а также с лидерами оппозиции — Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

Визит в украинскую столицу продлится до 21 февраля.