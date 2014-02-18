Докладчики ПАСЕ едут в Киев для встречи с Януковичем и оппозицией
05:08, 18 февраля 2014Политика
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Содокладчики ПАСЕ по мониторингу обязательств Украины перед Советом Европы Майлис Репс (Эстония) и Мариэтта де Пурбе-Лундин (Швеция) во вторник отправляются в Киев, где планируют встретиться с президентом Украины Виктором Януковичем, а также с лидерами оппозиции
Докладчики ПАСЕ едут в Киев для встречи с Януковичем и оппозицией / Жак Денье, Совет Европы
Об этом сообщил РИА Новости сотрудник аппарата Ассамблеи.
В ходе январской сессии ПАСЕ состоялись срочные дебаты по ситуации на Украине. После двухчасовой дискуссии Ассамблея приняла подготовленную Репс и Лундин резолюцию, которая, в частности, сохраняет возможность лишения украинской делегации права голоса на сессии в апреле. В документе также содержится пункт о давлении РФ на Украину.
Говоря о предстоящем визите, собеседник агентства отметил, что он станет двенадцатым. В ходе пребывания в стране докладчики планируют встретиться с Януковичем, а также с лидерами оппозиции — Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.
Визит в украинскую столицу продлится до 21 февраля.
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