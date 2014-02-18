Есть абсолютно понятный пакет экономической помощи новому украинскому правительству - Яценюк

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом заявил председатель Политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк на пресс-конференции в Берлине после завершения его совместной с председателем фракции УДАР Виталием Кличко встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и европейскими чиновниками в понедельник, 17 февраля.

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Яценюк отметил, что западные партнеры «готовы предоставить новому украинскому правительству соответствующую поддержку»: «Когда я говорю о новом украинском правительстве - это не коррупционное правительство, представляющее интересы режима, а то, которое имеет уровень доверия в первую очередь у западных партнеров».

По его словам, определены несколько механизмов предоставления помощи Украине: «В первую очередь - это кредиты МВФ и международных институтов и ЕС».

Он напомнил, что обсуждались несколько цифр и подходов, «начиная с макрофинансовой помощи, которая уже предложена Украине в размере 610 млн евро», и отметил, что сейчас предметом отдельных переговоров является увеличение объемов помощи.

«Могу четко заверить, что совершенно понятен пакет экономической помощи для нового украинского правительства для украинского государства», - сказал Яценюк.