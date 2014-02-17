Кабмин предлагает парламенту 30 вопросов для рассмотрения на этой неделе
14:08, 17 февраля 2014Политика
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Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде включить в повестку дня на этой пленарной неделе 30 вопросов.
Кабмин предлагает парламенту 30 вопросов для рассмотрения на этой неделе
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министрКабинета министров Владислав Забарский во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов ВР.
По его словам, большинство законопроектов предлагается на рассмотрение парламента не впервые. Эти документы, уточнил Забарский, касающиеся решения вопросов развития инфраструктуры, государственной регуляторной политики, улучшения условий ведения бизнеса, решение вопросов социальной сферы, совершенствования налоговой политики и т.д.
Министр добавил, что правительство надеется на плодотворную законодательную работу народных депутатов на этой неделе.
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