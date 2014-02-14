Кабмин придумал, как стимулировать экономический рост

Об этом заявил экономический эксперт Михаил Мищишин, комментируя разработанный Кабмином Порядок привлечения кредитов под государственные гарантии в 2014 году, пишет Обозреватель.

По словам эксперта, в случае утверждения этого документа министерства смогут привлекать в государственные и региональные проекты дешевые кредитные ресурсы, еслисмета расходов проекта превысит существующую бюджетную роспись.

"На привлеченные таким образом кредитные средства будут завершаться замороженные ранее строительные объекты, в том числе жилые дома, создаваться новые предприятия и основные средства государственной и коммунальной собственности", - заметил Мищишин.

Экономист утверждает, что речь идет в первую очередь о приоритетных отраслях Программы активизации экономики Украины: сельском хозяйстве, энергетике, информационных технологиях.

Кроме того проект также должен быть направлен на увеличение экспортного потенциала Украины, импортозамещение, поддержку национального товаропроизводителя, осуществляться в сфере науки, образования и так далее.

"В случае утверждения постановления правительства это откроет путь к дешевым кредитам для осуществления и завершения объектов важнейших государственных и региональных программ в 2014 году", - считает он.