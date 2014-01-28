Янукович подписал указ об отставке Азарова и министров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ от 28 января размещен на сайте главы государства.

В сообщении также отмечается: «Поскольку по статье 115 Конституции Украины отставка премьер-министра Украины влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины, Президент Украины принял и отставку правительства государства».

Читайте такжеАзаров сообщил Медведеву о своей отставке - СМИВместе с тем глава государства, руководствуясь нормой части пятой статьи 115 Конституции Украины, поручил Кабинету министров Украины продолжать выполнять полномочия до начала работы новосформированного Кабинета Министров.

Согласно части третьей статьи 17 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» все члены Кабинета министров Украины, которые находятся в отставке, освобождаются от своих должностей с начала работы новосформированного Кабинета Министров. Таким образом, все действующие члены Кабинета министров Украины продолжают работать на должностях и осуществлять возложенные на них полномочия до освобождения от должностей в установленном Конституцией Украины порядке, говорится в сообщении.

Читайте такжеАзаров подал в отставкуПресс-служба напоминает, что по действующему законодательству назначение премьер-министра Украины осуществляется Президентом Украины с согласия более половины от конституционного состава Верховной Рады Украины; письменное представление о даче согласия на назначение на должность премьер-министра Украины вносится Президентом Украины в Верховную Раду Украины после принятия решения об отставке Кабинета министров Украины, прекращения полномочий премьер-министра Украины; Верховная Рада Украины рассматривает представление Президента Украины не позднее, чем в пятидневный срок со дня внесения такого представления в парламент (пункт 12 части первой статьи 85, пункт 9 части первой статьи 106, часть вторая статьи 114 Конституции Украины, статья 8 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», статья 205 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины»).