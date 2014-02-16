Кличко обещает "дожать" власть, чтобы закрыли все дела против демонстрантов

Об этом он заявил во время выступления на Майдане в воскресенье, сообщили УНИАН в пресс - службе «УДАРа».

Читайте такжеВ Днепропетровске участники вече с участием Кличко задержали двух злоумышленников с зеленкой и яйцами «Многие люди говорят, надо ли было ребят отпускать такой ценой? Вопрос об освобождении облгосадминистраций неоднозначно воспринимается. Можно здесь дискутировать на любые темы. Но совсем по -другому жизнь воспринимается, когда ты за решеткой. Около 300 активных участников акций протеста сегодня освобождены. Это очень важно. И мы дожмем власть, чтобы все уголовные дела были закрыты прокуратурой. Власть думает, что она обманула всех - сначала выпустили, а потом в любой момент могут снова бросить за решетку. Не получится» - подчеркнул Кличко.

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Он рассказал, что вернулся из Днепропетровска, а накануне посещал Полтаву и Черкассы.

«Несмотря на то , что власти в судебном порядке запретили собираться, в Черкассах и Полтаве вышло по три тысячи человек на вече. В Днепропетровске - около 2 тысяч. И куда бы я ни приезжал - везде один сценарий. Приехал в Черкассы - «заминировали» здание, где должна была состояться встреча с партактивом. Та же история случилась в Полтаве, а сегодня - в Днепропетровске, где заминировали телекомпанию, куда я приехал на эфир ... Власти очень боятся , чтобы люди не собирались, не слышали правды и не объединялись в своей борьбе», - отметил лидер «УДАРа».

Он подчеркнул, что вся ответственность за события следующей недели лежит на президенте Украины. И подчеркнул, что политический кризис в Украине можно было бы решить, назначив досрочные президентские выборы, чтобы конституционным способом изменить действующую власть.

«Настройка баланса власти и возвращение к Конституции 2004 года - это ключевой вопрос, который будет подниматься во вторник в Верховной Раде. Несмотря на то, что большинство сегодня пропрезидентская, в личных беседах все они поддерживают нас, но они боятся гнева президента, они - маленькие духом», - сказал Кличко.

Политик призвал всех присутствующих на Майдане убеждать своих друзей и знакомых выходить и отстаивать свою гражданскую позицию.

«Мы будем сражаться бок о бок, и мы победим» - отметил Кличко.