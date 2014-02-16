Кличко обещает "дожать" власть, чтобы закрыли все дела против демонстрантов
Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заверяет, что они дожмут власть, чтобы все уголовные дела против арестованных демонстрантов были закрыты.
Об этом он заявил во время выступления на Майдане в воскресенье, сообщили УНИАН в пресс - службе «УДАРа».
Читайте такжеВ Днепропетровске участники вече с участием Кличко задержали двух злоумышленников с зеленкой и яйцами «Многие люди говорят, надо ли было ребят отпускать такой ценой? Вопрос об освобождении облгосадминистраций неоднозначно воспринимается. Можно здесь дискутировать на любые темы. Но совсем по -другому жизнь воспринимается, когда ты за решеткой. Около 300 активных участников акций протеста сегодня освобождены. Это очень важно. И мы дожмем власть, чтобы все уголовные дела были закрыты прокуратурой. Власть думает, что она обманула всех - сначала выпустили, а потом в любой момент могут снова бросить за решетку. Не получится» - подчеркнул Кличко.
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Он рассказал, что вернулся из Днепропетровска, а накануне посещал Полтаву и Черкассы.
«Несмотря на то , что власти в судебном порядке запретили собираться, в Черкассах и Полтаве вышло по три тысячи человек на вече. В Днепропетровске - около 2 тысяч. И куда бы я ни приезжал - везде один сценарий. Приехал в Черкассы - «заминировали» здание, где должна была состояться встреча с партактивом. Та же история случилась в Полтаве, а сегодня - в Днепропетровске, где заминировали телекомпанию, куда я приехал на эфир ... Власти очень боятся , чтобы люди не собирались, не слышали правды и не объединялись в своей борьбе», - отметил лидер «УДАРа».
Он подчеркнул, что вся ответственность за события следующей недели лежит на президенте Украины. И подчеркнул, что политический кризис в Украине можно было бы решить, назначив досрочные президентские выборы, чтобы конституционным способом изменить действующую власть.
«Настройка баланса власти и возвращение к Конституции 2004 года - это ключевой вопрос, который будет подниматься во вторник в Верховной Раде. Несмотря на то, что большинство сегодня пропрезидентская, в личных беседах все они поддерживают нас, но они боятся гнева президента, они - маленькие духом», - сказал Кличко.
Политик призвал всех присутствующих на Майдане убеждать своих друзей и знакомых выходить и отстаивать свою гражданскую позицию.
«Мы будем сражаться бок о бок, и мы победим» - отметил Кличко.