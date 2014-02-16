Эштон приветствует освобождение протестующими КГГА

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе , об этом говорится в специальном заявлении Эштон, в которой она также приветствовала освобождение властями из-под арестов многих протестующих в последние дни."Я приветствую то, что несколько важных шагов было осуществлено в последние несколько дней для де- эскалации ситуации в Украине , что внесло вклад в украинский выход из нынешнего политического кризиса. В частности, я приветствую сегодняшнее освобождение активистами Киевской городской администрации и также нескольких других административных зданий по всей стране", - говорится в заявлении Эштон.

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"Это важные шаги . И я отдаю должное роли швейцарском председательству в ОБСЕ в этом контексте. Я также приветствую, что почти все активисты Майдана были освобождены от досудебного содержания в последние дни. Я призываю украинские власти закрыть все судебные дела , включая те , где люди находятся под домашним арестом. Я ожидаю , что такие действия будут предприняты незамедлительно для того, чтобы это способствовало политическому диалогу в парламенте на этой неделе", - добавила Верховный Представитель ЕС.