Народное вече в Луцке посетит Луценко

11:29, 16 февраля 2014
Политика
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Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сегодня будет присутствовать на Народном вече в Луцке. 

Юрий Луценко

"Сегодня луцкий Евромайдан посетит лидер Гражданской инициативы «Третья украинская республика» Юрий Луценко. Народное Вече начнется в Луцке на Театральной площади в 13:00", - сообщила на своей странице в Facebook глава пресс-службы Лариса Сарган.

После Веча луцкие євромайдановцы пойдут в микрорайон ЛПУ, чтобы призвать людей к активной общественной позиции относительно событий, которые происходят в государстве.

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