Народное вече в Луцке посетит Луценко

"Сегодня луцкий Евромайдан посетит лидер Гражданской инициативы «Третья украинская республика» Юрий Луценко. Народное Вече начнется в Луцке на Театральной площади в 13:00", - сообщила на своей странице в Facebook глава пресс-службы Лариса Сарган.

После Веча луцкие євромайдановцы пойдут в микрорайон ЛПУ, чтобы призвать людей к активной общественной позиции относительно событий, которые происходят в государстве.