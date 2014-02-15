В Виннице состоялось народное вече

Как передает корреспондент УНИАН, во время вече, которое состоялось на площади Театральной, люди выкрикивали «Банду геть!» и стояли с флагами и символикой Украины, партий «Батькивщина» и «Свобода».

Участие в вече приняли депутаты Верховной Рады Владимир Яворивский, Андрей Мохник, депутаты областного совета и члены Народного совета.

«Я много времени уделяю защиты активистов, в отношении которых открывают дела и которым выбирают меры предосторожности и осуществляется давление за их гражданскую позицию. Именно в этом я вижу свою первоочередную задачу. К сожалению, согласно риторики власти, есть опасения, что с 17 февраля ситуация несколько изменится и не в лучшую сторону. Вообще-то, я считаю, что закон об амнистии должен приниматься без каких-либо условий к участникам акций», - сказал во время вече депутат винницкого областного совета Алексей Порошенко.

Читайте такжеВинницкий суд отказался выгонять митингующих с ОГАКроме того, с 13 февраля на Театральной площади установлено пианино, которое настроили специалисты, а местные художники покрасили в желто-голубой цвет и нанесли орнамент и каждый желающий мог сегодня на нем выполнить музыкальные произведения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 февраля, по информации Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области, подозреваемыми в деле о захвате протестующими против власти здания обладминистрации есть 6 человек, обыски проведены в 10 человек.

Винницкий городской суд изменил меру пресечения с ареста на домашний арест троим подозреваемым в организации захвата Винницкой обладминистрации.

25 января в Виннице, как только началась внеочередная сессия областного совета, митингующие начали штурм и захватили помещение ОГА и облсовета. В тот же день объявлено о создании Народного совета в области, а по факту захвата помещения Винницкой ОГА и областного совета начато досудебное расследование. Также в результате договоренностей власти и оппозиции, с 31 января протестующие захватили здание Винницкой областной государственной администрации, беспрепятственно начали пропускали в здание сотрудников ОГА и облсовета, а уже 3 февраля полностью разобрали баррикады перед админзданием. Для деятельности Народного совета выделено помещение из трех комнат во дворе облгосадминистрации, сама же админздание на сегодня освобождена от митингующих.

Следственный отдел Винницкого городского отдела милиции расследует уголовное производство, открытое 13 февраля по факту кражи палатки, установленного на площади Театральной в г. Виннице, в которой располагалась общественная приемная одного из народных депутатов.

По словам областных оппозиционных лидеров, милиция обещала найти палатку, который является собственностью депутатов ВР Владимира Яворивского и Андрея Мохника, в течение трех суток.