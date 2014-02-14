Мужчину, который облил Яценюка зеленкой, оштрафовали

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова, соответствующее решение 12 февраля принял Дзержинский районный суд Харькова.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Харькове на территории ЦКБ «Укрзализныци» Яценюка и заместителя руководителя ВО “Батькивщина” Александра Турчинова неизвестный облил зеленкой.

32-летнего мужчину задержали работники милиции, дежурившие в больнице.