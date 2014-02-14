Мужчину, который облил Яценюка зеленкой, оштрафовали

19:20, 14 февраля 2014
Политика
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В Харькове мужчину, который у «Укрзализныци» после посещения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко облил руководителя парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка зеленкой, оштрафовали на 100 грн.

Яценюка у Харкові облили зеленкою / mediaport.ua

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова, соответствующее решение 12 февраля принял Дзержинский районный суд Харькова.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Харькове на территории ЦКБ «Укрзализныци» Яценюка и заместителя руководителя ВО “Батькивщина” Александра Турчинова неизвестный облил зеленкой.

32-летнего мужчину задержали работники милиции, дежурившие в больнице.

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