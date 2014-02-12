В МВД выяснили, кто облил зеленкой Яценюка

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 32-летнего мужчину задержали сотрудники милиции, которые дежурили в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где произошел инцидент.

Сейчас мужчина за совершение вышесказанного правонарушения доставлен в Дзержинский райотдел милиции, где он дает показания следственным органам.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на территории ЦКБ «Укрзализныци» лидера парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка и заместителя руководителя ВО «Батькивщина» Александра Турчинова неизвестный облил зеленкой.

Инцидент произошел в холле больницы, когда Яценюк и Турчинов выходили после встречи с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.