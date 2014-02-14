Зажженные на Грушевского шины почти догорели

Над улицей Грушевского на подходах к зданию правительства вновь поднимаются клубы черного дыма. В районе баррикад виден огонь. Выстрелов и разрывов гранат пока не слышно.

"На Грушевского атмосфера накаляется. Начинают палить шины. Говорят, может начаться противостояние. Нас попросили уйти за 2 баррикаду", - сообщила находящаяся на местей событий журналистка Ирина Соломко на своей странице в Фейсбук.

Также сообщается, что к Грушевского подтягиваются скорые, многие из находящихся на месте событий людей в гражданской одежде, побежали переодеваться.

"Главный по баррикаде, где из буферной зоны вывели всех зевак, вышел к журналистам с заявлением: "Я вас поздравляю с началом войны", - об этом сообщает на своей странице в Фейсбук журналистка Ирина Ковальчук.

Другой очевидец, находящийся на месте событий, сообщил, что покрышки подожгли люди, не удовлетворенные заявлениями о том, что Майдан готов освободить улицу Грушевского. Об этом сообщает "Украинская правда"

По словам очевидцев, на баррикады пришел человек, назвавшийся представителем УНА-УНСО на Майдане, который заявил, что они не намерены покидать баррикады на Грушевского, как об этом ранее заявил Правый Сектор.

Покрышки зажгли в трех точках в районе первой баррикады, у сгоревшей техники. Улица при этом практически пуста, здесь не больше 200 человек.

В то же время, по состоянию на 17:30 на баррикады на Грушевского пришли жених и невеста, которые празднуют свадьбу на Майдане.

Активисты Евромайдану объявили состоянию на 17:30 тревогу на улице Грушевского в Киеве напротив стадиона "Динамо", РБК-Украина.

Тревога была объявлена ​​в связи с информацией, поступившей из штаба сопротивления.

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По состоянию на 18:00 шины, которые зажгли митингующие, уже почти догорели.

На Грушевского правоохранители включили прожектор.