В Черкассах суд отпустил автомайдановца под домашний арест
10:31, 14 февраля 2014Политика
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В Черкассах апелляционный суд освободил автомайдановца Романа Краснянчука под домашний арест
Суд отпустил активиста
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
"Только что в Черкассах апелляционный суд освободил автомайдановца Романа Краснянчука под домашний арест", - написала нардеп.
Ранее семерых активистов черкасского Майдана, включая Краснянчука, хотел взять на поруки народный депутат Николай Томенко.
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