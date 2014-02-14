В Черкассах суд отпустил автомайдановца под домашний арест

10:31, 14 февраля 2014
Политика
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В Черкассах апелляционный суд освободил автомайдановца Романа Краснянчука под домашний арест

Суд отпустил активиста

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Только что в Черкассах апелляционный суд освободил автомайдановца Романа Краснянчука под домашний арест", - написала нардеп.

Ранее семерых активистов черкасского Майдана, включая Краснянчука, хотел взять на поруки народный депутат Николай Томенко.

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