Нардеп обещает взять на поруки семерых активистов черкасского Майдана
10:22, 01 февраля 2014Политика
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Народный депутат Николай Томенко намерен взять на поруки семь активистов черкасского Майдана.
Народное вече в Черкассах
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко.
Депутат сообщил, что во вторник, 4 февраля, в Черкассах состоится заседание Апелляционного суда Черкасской области в отношении активистов Майдана, которые сейчас находятся в СИЗО.
«Я передал в Апелляционный суд свои обращения о взятии лично на поруки семи активистов Майдана: Сергея Хаджинова, Ярослава Коргута, Романа Краснянчука, Владислава Чернобыльского, Павла Шелудько, Павла Грищука, Романа Зуболея», - сообщил Томенко после визита в СИЗО.
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