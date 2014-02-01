Нардеп обещает взять на поруки семерых активистов черкасского Майдана

10:22, 01 февраля 2014
Политика
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Народный депутат Николай Томенко намерен взять на поруки семь активистов черкасского Майдана.

Народное вече в Черкассах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко.

Депутат сообщил, что во вторник, 4 февраля, в Черкассах состоится заседание Апелляционного суда Черкасской области в отношении активистов Майдана, которые сейчас находятся в СИЗО. 

«Я передал в Апелляционный суд свои обращения о взятии лично на поруки семи активистов Майдана: Сергея Хаджинова, Ярослава Коргута, Романа Краснянчука, Владислава Чернобыльского, Павла Шелудько, Павла Грищука, Романа Зуболея», - сообщил Томенко после визита в СИЗО.

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