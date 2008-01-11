Луценко создал группу по защите прав Гангана

Группа специалистов Министерства внутренних дел сегодня проверит состояние соблюдения законодательства Украины и международных стандартов относительно гарантирования прав задержанного милицией гражданина Российской Федерации Михаила ГАНГАНА, который в настоящее время находится под стражей по решению Замостянского райсуда города Винницы.

Как сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью МВД Украины, согласно распоряжению министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО группа специалистов МВД уже отбыла в Винницкую область для проведения служебной проверки. В состав рабочей группы включены, в частности, советник председателя МВД Екатерина ЛЕВЧЕНКО, представители Управления международных связей и Департамента работы с персоналом МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали гражданина Российской Федерации, члена запрещенной в России Национал-большевицкой партии (НБП) М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола. 2 января 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

В Министерстве внутренних дел пообещали придерживаться международных стандартов по делу российского оппозиционера, который просил предоставить ему политическое убежище в Украине.