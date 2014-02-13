На подъезде к Межигорью усилена охрана

Как передает корреспондент УНИАН, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области на каждом повороте с трассы Киев-Овруч, ведущей в Межигорье, усилена охрана. Там находятся по несколько экипажей инспекторов ГАИ, а на основной дороге к президентской резиденции - более пяти автомобилей ГАИ и два милицейских автобуса.

Обычно, количество милицейских автомобилей, которые охраняют подъезды в Межигорье в селе Новые Петровцы, не превышает 1-2 экипажей на каждом из поворотов.