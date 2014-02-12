Защита для избранных

В Киеве, с подачи МВД, может появиться эдакий «тринадцатый район» — особый режим на определенной территории, где необходимо применить дополнительные меры защиты безопасности граждан.

Эта территория, странным образом, совпадает с окрестностями баррикад на Майдане, улицах Институтской, Прорезной, Грушевского, Владимирском спуске. Тем временем, сводки столичного главка МВД свидетельствуют, что правонарушений в Киеве, традиционно, полно как раз в спальных районах. Тут тебе и грабежи, и поджоги автомобилей, и нападения на киевлян...

Границы территории «особого режима» удивляют и тем, что в них, почему-то, не попали улицы Старонаводницкая, Цитадельная, Лаврская или Мазепы, куда, традиционно, «подвозят» сторонников власти и будущих участников антимайданов. Последние не раз были замечены, в том числе – журналистами – за оправлением нужды в общественных местах, что, к слову, приравнивается милицией к мелкому хулиганству и, по идее, предусматривает уплату штрафа или наказание общественными работами. Правда, на справедливое возмущение граждан, проживающих на упомянутых улицах, правоохранители, если и реагировали, то – довольно вяло.

Также странно, что в список «особых» мест Киева, нуждающихся в применении «дополнительных мер защиты безопасности граждан», не попали улица Красноармейская, где, буквально на прошлой неделе, в одном из баров «экстремисты» разбили окна. Или парк Шевченко, где те же «экстремисты» не погнушались выбить окна и украсть государственный флаг...

У жителей Печерского и Шевченковского районов, на территории которых произошли эти инциденты, закономерно возникает вопрос: МВД будет охранять только «правительственный» квартал, или, все же, обратит внимание и на территории, прилегающие к нему? Еще лучше, если правоохранители будут защищать безопасность граждан там, где это, действительно, необходимо: по большей части, в спальных районах города.

На сегодняшний же день выполнять работу милиции вынуждены сами жители столицы. Импровизированные «патрули» существуют почти в каждом районе Киева. Но, самое обидное, что власть не только не помогает гражданам защищать себя и свое имущество, но и всячески пытается этому препятствовать.

На днях Партия регионов обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться с инициативами оппозиции относительно создания «военизированных формирований». Так регионалы называют отряды самообороны, которые формируются не только в Киеве, но и по всей стране.

«Партия регионов считает своим долгом предостеречь явно заигравшихся «в войнушку» майданных вождей от противоправных действий, напомнить им о предусмотренной в таких случаях уголовной ответственности (статья 260 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в заявлении партии. Было бы кое-как, да ничего, если бы не несколько «но».

Во-первых, довольно трудно обозвать разношерстную массу мужчин, если и «вооруженных», то, в лучшем случае, битами и обломками какой-то арматуры, «военизированным формированием». Разве что в том смысле, что одеты они в камуфляж, у них есть некий кодекс и наличие доверия к сотникам, выбранным ими из собственных рядов, приказы которых они готовы выполнять.

Во-вторых, в Верховной Раде уже который год пылится законопроект «О местной полиции», согласно которому в любом городе можно создавать дополнительные вооруженные (!) формирования для охраны правопорядка. К слову, нынешний глава Совмина Крыма Анатолий Могилев, в бытность министром МВД, рьяно поддерживал эту идею. А, начиная с 2010 года, «муниципальной гвардией» пытались озаботиться депутаты городских советов от Днепропетровска до Луцка и от Ялты до Винницы с Харьковом.

В-третьих, удивляет «принципиальная» избирательность регионалов, винящих в создании «военизированных формирований» распоясавшуюся оппозицию. Как известно, отряды самообороны формируются отнюдь не только на Западе страны, где оппозиционные к центральной власти политики играют доминирующие роли, или в Киеве, где доминирует Майдан. Ведь и традиционные вотчины Партии регионов – Юг и Восток – эта идея «зацепила» не меньше. К примеру, 27 января депутаты Луганского областного совета призвали жителей города объединяться в народные дружины. В тот же день подобную инициативу уже начали реализовывать в Одессе, где общественная организация «Молодежное единство» дала старт формированию собственных отрядов дружинников. На следующий день примеру Луганска и Одессы последовал Севастополь. Еще через два дня к ним присоединился Днепропетровск.

Но дальше всех в создании «военизированных формирований» пошел Харьков. 1 февраля, на слете первичных партийных организаций Партии регионов, был экстренно создан всеукраинский общественный союз «Украинский фронт», одной из задач которого предполагается создание «народной гвардии». Влиться в ее ряды тут же выразили готовность «бойцы без правил» местной организации «Оплот» и… российские байкеры (видимо, чувствующие себя в глубине души украинцами), которые уже несколько лет, не стесняясь, десантируются в Крыму и тепло встречают там президента РФ Владимира Путина. А также некие «казаки», имеющие тесные связи с российскими казачьими дружинами и, к слову, вооруженные отнюдь не куском арматуры или булыжником, а вполне реальным оружием — шашками и саблями. Получается, что теперь главные «фронтмены» открещиваются от собственных фронтов?

И, в-четвертых, все вышеупомянутое – вполне законно и соответствует Закону Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы». Депутатам закон просто нужно почитать. Там все написано – не докопаешься.

Татьяна Урбанская