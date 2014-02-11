Постановление НБУ №49: купи – продай, и возьми кредит

Меры НБУ по оздоровлению и нормализации ситуации на межбанковском валютном рынке от 6 февраля, которые приняли форму Постановления №49, в первый день шокировали как клиентов, так и сами банки: купить валюту было нельзя, рассчитаться в любой валюте тоже невозможно, если нет остатка на текущем счете – хоть в национальной, хоть в иностранной валюте…

Добросовестные предприниматели бросились писать письма своим иностранным партнерам, дабы сообщить пренеприятнейшую новость – деньги будут дней через семь, возможно.

Всем и так понятно, что ситуация крайне невыгодна клиентам по многим причинам. Во-первых, колебания в курсе: при подаче на покупку валюты закладывается один курс, а через шесть дней возможны 2 варианта – или банк все же сможет купить валюту, но, конечно, с учетом удорожания, или ввиду недостатка средств (курс уже изменился) вам попросту валюту купить не смогут и тогда снова – шесть дней ожидания.

Во-вторых, маловероятно, что существование постановления №49 и задержка в оплате с вашей стороны может быть расценена контрагентом как форс-мажорное обстоятельство. Тут необходимо принять во внимание несколько фактов: первый – а действительно ли вступило в силу Постановление НБУ№49 07.02.14, как указано в пункте 5 самого постановления, второй – возможно ли получить документ уполномоченного органа, в котором превышение срока расчетов, установленного сторонами, вследствие действия постановления №49 будет признано форс-мажорным.

Стоит ли говорить о факте нарушения прямых норм Закона Украины «О Национальном банке Украины», а именно части 5 статьи 56, согласно которой нормативно-правовые акты НБУ подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции Украины и вступают в силу в соответствии с законодательством Украины?.. Ведь, руководствуясь Указом Президента Украины от 03.10.1992 № 493/92 (в редакции от 21.05.1998) «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти», а также Положением, утвержденным постановлением КМУ от 28.12.1992 №731, нормативно-правовые акты такого рода вступают в силу лишь через 10 дней после их регистрации, если более поздний срок не установлен в самом акте. И, наверное, не стоит даже упоминать статью 57 Конституции...

По вопросу получения документа, признающего задержку с платежом форс-мажором – не беремся утверждать, что получить такое подтверждение будет невозможно, хотя, с нашей точки, зрения шансы малы.

Что же предлагают в этой ситуации банки своим клиентам? А банки предлагают краткосрочное кредитование!

Эта схема выглядит следующим образом: вы подаете документы на покупку валюты на межбанке и параллельно, или за день до этой операции, подаете документы на оформление валютного краткосрочного кредита у банка. Первая операция занимает не менее семи дней согласно постановлению №49, вторая – два дня: 1-й оформление договора и перевод средств на валютный счет, 2-й – возможность пользоваться этими средствами согласно первому абзацу четвертого пункта все того же постановления №49.

А вот тут и возникает любопытная ситуация: краткосрочные кредиты, как окажется после, – развлечение не из дешевых, да и проблема с курсом покупки валюты (для погашения только что взятого краткосрочного кредита) потом все равно возникнет. Да и, к тому же, важно помнить, что заемщику, как стороне по кредитному договору, разрешено погашать в инвалюте проценты по кредиту только при условии получения индивидуальной лицензии НБУ.

Таким образом, постановление №49 действительно, в чем-то, можно расценивать как способ «оздоровления» банковского сектора: де-факто, им НБУ заставляет частные и юридические лица брать кредиты – пусть краткосрочные, но – под немаленький процент. Для больных банков такое «оздоровление» - сродни очередной дозе героина для наркозависимого.

Татьяна Причепа, юрист ЮК Jurimex