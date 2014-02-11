В Конгрессе США приняли еще одну резолюцию в поддержку Украины

За это решение проголосовало подавляющее большинство конгрессменов - 381 был за, двое - против, сообщает Радио Свобода.

Резолюция содержит призыв к украинской власти уважать права людей, которые протестуют в Киеве и других городах на поддержку демократического будущего своей страны.

Также в понедельник министры иностранных дел ЕС в Брюсселе подтвердили, что Евросоюз, как и ранее, готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной. Они также добавили, что соглашение «не является конечной целью отношений Украины и ЕС». В то же время, и прямого указания на возможность членства Украины в Евросоюзе также не прозвучало.

Читайте такжеОбама впервые высказался в поддержку украинцев«Думаю, люди осознали, что было сделано в отношениях с Украиной, и слова означают то, что они означают. Это не конец, и еще много событий произойдут в будущем», - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон.

Массовые протесты в Украине начались после того, как президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС в пользу более тесных связей с Россией.