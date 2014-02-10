Глава КГГА мечтает отремонтировать Крещатик уже этой весной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

“У меня есть мечта, чтобы мэры Львова, Донецка, Винницы, Одессы, Чернигова вместе с нами пришли на Крещатик и вместе с гражданами, с теми, кто там находится, мы навели порядок в этом году. И чтобы это было как можно скорее”, - сказал Макеенко.

Читайте такжеЛандшафтные дизайнеры готовы бесплатно помогать восстановить центр Киева после протестовПо его словам, как вариант он рассматривает, например, начать таким образом весенний традиционный месячник по благоустройству столицы.

Макеенко отметил, что ремонт центра города не предусмотрен программой социально-экономического развития Киева на этот год, однако все «понимают и видят, в каком состоянии центр Киева».

Читайте такжеМакеенко предлагает брать деньги на развитие столичного транспорта у предпринимателей-нелегалов«И мы это сделаем все вместе... Может, сегодня удастся договориться. У нас будет встреча с оппозицией. У нас только договоренности и только понимание, другого не может быть», - заявил председатель КГГА.

По словам Макеенко, это политическая составляющая, которую именно таким образом нужно решать, и важно найти понимание.