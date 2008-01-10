Валентина Семенюк выходит замуж за иностранца?

Валентина Семенюк выходит замуж и будет венчаться в столичной церкви. Как стало известно «Новой» газете, председатель Фонда государственного имущества Валентина Семенюк выходит замуж. Церемония бракосочетания состоится 19 января в Киеве, на следующий день запланировано венчание в столичной церкви. Где именно пройдут торжества, глава пресс-службы Фонда Нина Яворская рассказать отказалась. Но сам факт свадьбы подтвердила.

Имя избранника Валентины Петровны тоже не разглашается. Из близких ей источников изданию стало известно, что жених — не украинец. Из ближнего или дальнего зарубежья, неизвестно.

Валентина Семенюк — вдова, у нее две взрослые дочери — Людмила и Анна. Старшая дочь — уже мама двоих детей.