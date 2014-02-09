Кличко предлагает Януковичу провести публичные дебаты на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил сегодня, выступая со сцены на Майдане Незалежности в Киеве, на десятом Народном вече.

Он рассказал, что на одной из встреч с президентом, последний предложил ему провести публичные дебаты.

“Я не раздумывая ответил - “да”, Но я также хочу пригласить этого человека сюда (на сцену Майдана — УНИАН), чтобы он услышал, что люди думают”, - сказал Кличко.

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Также Кличко отметил, что на сегодняшний день оппозиция использует любую возможность для решения политического кризиса в стране мирным путем.

В то же время он отметил, что ответственность за этот кризис и то, что сейчас происходит в стране, несет один человек — Янукович.