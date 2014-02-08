СМИ: Эстония даст 50 тысяч евро пострадавшим украинским активистам
21:49, 08 февраля 2014Политика
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Эстония пожертвует 50 000 евро активистам Евромайдана, пострадавшим в результате столкновений с силовиками
Эстония поможет пострадавшим в Украине
Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Паэт, пишет Postimees.ee.
По словам министра, деньги будут переданы Благотворительному фонду «Ренессанс» (International Renaissance Foundation).
Читайте такжеВ Харькове сгорел гараж c гуманитарной помощью для Майдана«15 000 евро будет взято из бюджета Министерства иностранных дел на 2014 год, из денег, предназначенных для гуманитарной помощи», - пояснил Паэт.
Также он добавил, что в Украине важно добиться политического диалога и воздержаться от дальнейшего насилия.
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