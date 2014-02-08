СМИ: Эстония даст 50 тысяч евро пострадавшим украинским активистам

Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Паэт, пишет Postimees.ee.

По словам министра, деньги будут переданы Благотворительному фонду «Ренессанс» (International Renaissance Foundation).

Читайте такжеВ Харькове сгорел гараж c гуманитарной помощью для Майдана«15 000 евро будет взято из бюджета Министерства иностранных дел на 2014 год, из денег, предназначенных для гуманитарной помощи», - пояснил Паэт.

Также он добавил, что в Украине важно добиться политического диалога и воздержаться от дальнейшего насилия.