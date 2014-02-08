Депутат Госдумы организовывает в Украине "Славянский антифашистский фронт"

Об этом УНИАН сообщил руководитель Одесской областной организации партии «Русское единство» Борис Емец.

По его словам, сегодня представители этих организаций – политических, общественных и творческих – поддержали манифест названного движения. Емец не уточнил, какие именно организации поддержали манифест, чтобы «никого не обидеть, если забудет назвать». Он пояснил, что «Славянский антифашистский фронт создается по инициативе украинской политической партии «Русское Единство» и Всероссийской партии «Родина».

О поддержке манифеста в Одессе сообщил также журналистам депутат Госдумы РФ от «Единой России», лидер российской партии «Родина» Алексей Журавлев, специально прибывший в Одессу.

По словам организаторов движения, необходимость его создания «продиктована в связи с переходом политического кризиса в Украине в стадию открытого противостояния легитимной власти и политических экстремистов из числа неонацистских организаций».

Цель движения – «остановить попытку ползучего государственного и фашистского переворота на территории Украины и не допустить расползания коричневой чумы неонацизма по славянским странам, содействовать прекращению насилия на улицах и площадях городов Украины и добиться перехода к гражданскому диалогу политических оппонентов в Киеве и других регионах».

Как сказано в манифесте, «протестное движение в Киеве, которое началось с лозунгов поддержки курса на евроинтеграции, стремительно скатилось к экстремистских и антигосударственным формам борьбы с официальной и законной властью».

«Авангардом насильственного противостояния являются так называемые украинские националисты и неонацисты - организации боевиков ультрарадикального толка, руководимы и курируемые зарубежным инструкторами и политтехнологи. Им поставлена задача максимально дестабилизировать ситуацию в Киеве и регионах, посему в стране хаос и анархию, разжечь межнациональную ненависть, расизм и антисемитизм, добиться открытого раскола общества…», - сказано в манифесте.

В нем сказано, что «неонацистский уличный мятеж, позорящий Украину, проходит под откровенно антироссийскимы и русофобские лозунгами» и «поссорит два братских народа - русских и украинцев, не допустит развития интеграционных процессов между Украиной и Россией».

В документе содержится обращение к Президенту Украины Януковичу в надежде, что тот «все же сможет урегулировать ситуацию», а также – к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой «предпринять меры дипломатического характера по защите интересов и прав русских граждан и российских соотечественников на территории Украины в условиях разгула воинствующей русофобии и неонацистского насилия».

«Мы объявляем общегражданскую мобилизации и разворачиваем в регионах страны массовую антифашистскую общественную кампанию «Освобождение Украины», - сказано в манифесте.