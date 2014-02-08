В воскресенье на Майдане состоится десятое Народное вече

Вече начнется с молебна с участием представителей всех конфессий, сообщает сайт Батькивщины.

Во время вече ожидаются выступления лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, а также общественных активистов Татьяны Чорновол и Алексея Гараня.

После официальной части на Майдане выступят группы "Тарута", "Телери", "Бытие", "Сами свойи" и фронтмена группы "Мандры" Сергей Фоменко.

Читайте такжеСегодня на Евромайдане проведут субботник Также ожидается выступление участников польской группы "Тарака", которые написали один из хитов о Майдане "Подай руку Украине". Как сказано в сообщении, в поддержку борьбы украинского народа за свое будущее эту песню в прошлую субботу, 1 февраля, одновременно транслировали все польские телеканалы.

Кроме этого, на Майдане состоится мастер-класс по традиционным народным танцам от Валерия Гладунца.