В воскресенье на Майдане состоится десятое Народное вече

19:58, 08 февраля 2014
Политика
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В воскресенье, 9 февраля, в 12:00, на Майдане Независимости состоится Народное Вече

На Майдане состоится еще одно вече

Вече начнется с молебна с участием представителей всех конфессий, сообщает сайт Батькивщины.

Во время вече ожидаются выступления лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, а также общественных активистов Татьяны Чорновол и Алексея Гараня.

После официальной части на Майдане выступят группы "Тарута", "Телери", "Бытие", "Сами свойи" и фронтмена группы "Мандры" Сергей Фоменко.

Читайте такжеСегодня на Евромайдане проведут субботник Также ожидается выступление участников польской группы "Тарака", которые написали один из хитов о Майдане "Подай руку Украине". Как сказано в сообщении, в поддержку борьбы украинского народа за свое будущее эту песню в прошлую субботу, 1 февраля, одновременно транслировали все польские телеканалы.

Кроме этого, на Майдане состоится мастер-класс по традиционным народным танцам от Валерия Гладунца.

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