Украинские пограничники выявили за минувшие сутки более 90 нарушителей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«Большинство из них не смогли подтвердить цель своей поездки и имели недействительные документы, а также были не пропущены из-за недостаточного финансового обеспечения», - говорится в сообщении.

В частности, по данным ГПСУ, на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали мужчину и женщину, которые следовали через границу с ребенком. У них были поддельные документы граждан Украины.

Еще трех нарушителей задержали в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны». Двое граждан Грузии пытались пересечь границу, имея поддельные отметки Госпогранслужбы. Их передали сотрудникам МВД. А гражданин Сенегала следовал через Украину из Дубая в Брюссель с поддельным разрешением на постоянное проживание в Греции. Его отправили обратно, проинформировали в пограничной службе.