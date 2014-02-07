В Тернополе суд обязал евромайдановцев освободить ОГА

Суд обязал активистов тернопольского Майдана освободить здание облгосадминистрации, в котором они круглосуточно находятся с 23 января.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение принял вчера Тернопольский горрайонный суд, который удовлетворил исковые требования прокуратуры области и принял решение об устранении препятствий в пользовании административным зданием на ул. Грушевского, 8.

По решению суда, лица, пребывание которых в админздании ОГА не связано с выполнением трудовых обязанностей, должны освободить помещение.

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Как сообщал УНИАН, с 23 января активисты тернопольского Евромайдана совместно с депутатами облсовета круглосуточно находятся в здании областного совета и облгосадминистрации.

Люди, в частности, хотели встретиться с главой облгосадминистрации Валентином Хоптяном, чтобы побудить его написать заявление на увольнение.

Хоптян с 23 января в свой кабинет в здании ОГА не приходил, в пресс-службе сообщали, что он работает в кабинетах других структурных подразделений ОГА или в областных организациях.

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По факту захвата здания Тернопольской областной государственной администрации следователем УМВД Украины в области 23 января были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии милиция сообщила, что при попытке активистов Майдана попасть в здание ОГА сотрясение мозга получил милиционер, в связи с этим было открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В то же время председатель облсовета Василий Хоминец призвал журналистов и правоохранителей не трактовать события как захват здания, отметив, что 23 января депутаты облсовета с людьми пришли в здание облсовета проводить прием граждан.