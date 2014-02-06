В Украинском доме взрывчатки не было - комендант
23:42, 06 февраля 2014Политика
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Предмет в Украинском доме, который считался второй взрывчаткой на Майдане, не содержал в себе взрывчатого вещества.
Предмет в Украинском доме не содержал в себе взрывчатого вещества
Об этом "Украинской правде" заявил комендант Майдана Юрий Левченко.
"Это был просто муляж", - заявил он.
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Ранее сообщалось, что взрывное устройство в четверг принесли не только в доме профсоюзов, но и в Украинский дом.
2 человека пострадали в результате взрыва 6 февраля в Доме профсоюзов.
Подбросили взрывчатку около 9:00 под видом лекарств.
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