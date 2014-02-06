В Украинском доме взрывчатки не было - комендант

Об этом "Украинской правде" заявил комендант Майдана Юрий Левченко.

"Это был просто муляж", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что взрывное устройство в четверг принесли не только в доме профсоюзов, но и в Украинский дом.

2 человека пострадали в результате взрыва 6 февраля в Доме профсоюзов.

Подбросили взрывчатку около 9:00 под видом лекарств.