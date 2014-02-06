Руслана в Польше заявила, что не будет прятаться от угроз за рубежом

Об этом она сказала корреспонденту УНИАН в Польше сегодня в Варшаве.

"Безусловно, возвращаюсь в Украину", - сказала она, рассказывая о своих планах в связи с угрозами.

Читайте такжеРуслана заявила о возможном покушении на нееРанее на встрече в Польском институте международных дел (PISM) Руслана рассказала о том, что сегодня ей угрожали "расстрелять из автомата", порекомендовав выехать в Соединенные Штаты Америки.

"Они представились очень смешно - мы посмеялись, но сам факт звонка был не очень хорошим - российские монархисты", - сказала активистка агентству.

Руслана отметила, что продолжает получать угрозы уже вторую неделю.

На встрече она также рассказала о том, что за ней ведется постоянная слежка, как за автомобилем, так и жильем и офисом.

По ее словам, угрозы получают не только активисты Евромайдана, но также лидеры оппозиции, среди которых она упомянула Виталия Кличко.

Читайте такжеРуслана передала послу ЕС заявление от имени украинцев (фото)Руслана также отметила, что она выступает, прежде всего, за мирные методы борьбы, выразив сожаление, что Президент Виктор Янукович отреагировал на протесты лишь после начала насильственного противостояния.

"Я за соблюдение прав человека, но я против насилия. Я всегда выступала за мирный протест", - отметила она.

Собеседница агентства также сообщила УНИАН, что посещает государства Европейского Союза для того, чтобы в первую информировать о том, что происходит в Украине.

"Я не несу политическую функцию, я просто информирую", - сказала она.

Руслана также отметила, что среди польских политиков она очень активно сотрудничает с депутатом Европейского парламента от Польши Яцеком Сариушем-Вольски, добавив, что завтра она встретится с депутатами польского парламента.

Как сообщал УНИАН, Руслана сегодня в Варшаве призвала Европейский Союз к как можно скорейшему введению персональных санкций против украинских чиновников, ответственных за насилие над участниками демонстраций за евроинтеграцию Украины.