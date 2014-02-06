СМИ опубликовали фотографии ран Булатова после пыток

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует в Интернете один из литовских телеканалов.

Он отметил, что не может ничего утверждать, но то, что с ним происходило, натолкнуло его на эту мысль. В частности, Булатов сказал, что те, кто его пытал, говорили на русском, протяжно, с так называемым «русским акцентом». Также, по его словам, они говорили об украинцах в третьем лице и действовали очень профессионально. «Это меня натолкнуло на мысль, что это российскийспецназ», - сказал Булатов.

Читайте такжеВ Литве Булатов проведет эксперимент с бородойБулатов подробно рассказал о том, как он был похищен и что с ним делали похитители.

По его словам, 22 января он поехал на своей машине на встречи, на одной из которой ему сообщили, что власть арестовывает все его счета. Он поставил свою машину на стоянку и на такси поехал на такси к банкомату, чтобы снять деньги. Булатов рассказал, что возле банкомата он увидел более десяти человек спортивной внешности - так называемых «титушок».

«Все происходило в Киеве, на перекрестке улиц Закревского и Маяковского, я получил удар в затылок, меня подхватили и забросили в микроавтобус», - рассказал Булатов, добавив, что в автобусе еще несколько раз ударили по голове.

Читайте такжеБулатов рассказал подробности его похищенияПо его ощущениям, его более часа куда-то везли. Он оказался в темной комнате, где была деревянная кровать и ведро. Булатов сказал, что ему надели очки для плавания и запретили их снимать, но когда он их снимал, то в комнате было темно. Его каждый день били по голове и клали на лицо мокрую тряпку, закрывали нос, что приводило к тому, что он захлебывался.

Булатов говорит, что его били очень профессионально, как люди, которые занимались восточными единоборствами. Булатов сказал, что один раз он попробовал снять очки, чтобы увидеть своих похитителей, но получил тяжелые удары. Пытки проводили все время два человека, но он слышал за дверью и другие голоса.

Булатов рассказал, что определял дни по тому, как ему дают еду. Также он высказал мнение, что, судя по влажности, помещение, в котором его держали, - бойлерная.

«Вопросы были одни и те же - избивали по-разному», - сказал Булатов.

Допросы проводились каждый день, особенно похитителей интересовало, кто финансирует Автомайдан. В частности, спрашивали, сколько денег дает американское посольство, и американский посол в частности, Автомайдану и Булатову лично, отметил активист.

Также интересовали детали, связанные с поездками Автомайдана в Межигорье, а также к министру внутренних дел Виталию Захарченко, генпрокурору Виктору Пшонке, лидеру «Украинского выбора» Виктору Медведчуку. Причем, как утверждает Булатов, вопросов по поводу того, зачем они ехали к Медведчуку, было больше, нежели относительно других поездок.

По его словам, все разговоры снимались на видеокамеру. Он сказал, что с каждым днем пытки усиливались.

«Это был очень высокий болевой порог, и они заставляли говорить меня на камеру, что я американский шпион, агент ЦРУ, и что весь этот Автомайдан оплачивают американцы», - сказал Булатов, добавив, что под пытками он говорил это все.

По его словам, ему угрожали выколоть глаз, но вместо этого порезали щеку, после чего с нее несколько дней текла кровь, также угрожали отрезать все ухо, но отрезали лишь небольшую часть, однако в тот момент из-за боли он не чувствовал, сколько было отрезано. «Текла кровь... они вынуждены были подстелить целлофан», - сказал он.

Булатов рассказал и о том, как его распинали: поставили на колени и прибили руки, после чего начали бить палкой. Именно после этой пытки, по словам Булатова, он просил своих похитителей убить его, поскольку он больше не мог терпеть.

Через некоторое время - он даже успел заснуть — ему надели мешок на голову и бросили в машину, после этого повезли и выбросили в лесу возле села Вишеньки, сказал активист.

У Булатова заняло минут 15, чтобы дойти до первого дома, но его не пустили, испугавшись крови. Он ходил между домами, прежде чем нашел тех, кто пустил его и дал позвонить.

Он рассказал, что друг, которому он позвонил, не сразу поверил, что Булатов нашелся. Люди, пустившие Булатова в дом, хотели вызвать милицию, но он попросил этого не делать, переживая, что милиция заодно с похитителями. После этого люди, позволившие позвонить, попросили его подождать на улице. Булатов опять побрел по деревне и набрел на человека, который узнал его и пустил в дом. В доме человек включил телевизор и Булатов увидел, что к нему едут друзья и журналисты.

Булатов рассказал, что в клинике ему давали очень много лекарств, поскольку, кроме физической боли, у него были жуткие видения. Кроме того, во время процедур с ним все время был Виталий Кличко, который его сильно поддерживал, отметил активист.

«Я хочу сказать, я не пью алкоголь, не курю, не употребляю наркотики, и занимаюсь спортом... у меня хорошая физическая подготовка, которая позволила мне пережить пытки и не замерзнуть в лесу», - подчеркнул Булатов.

Также в ходе пресс-конференции он выразил благодарность всем, кто был помог организовать его поездку и лечение в Литве.

Булатов также выразил благодарность врачам, которые его сегодня лечат в Вильнюсской клинике.

Как сообщал УНИАН, Булатов исчез 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и фигурирует по уголовному производству по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.