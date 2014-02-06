Адвоката журналиста Дзиндзи оставили под стражей до 7 марта

Днепровский районный суд Киева продлил до 7 марта срок ареста адвокату журналиста “Дорожного контроля” Андрея Дзиндзи Виктору Смалию, который обвиняется в покушении на жизнь и здоровье судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял судья Днепровского райсуда Киева Сергей Ефименко.

Также, по решению суда, в апелляционный суд Киева будут направлены материалы для определения подсудности по делу Смалия.

Как сообщал УНИАН, адвокат Смалия был задержан 9 декабря 2013 г. по обвинению в покушении на жизнь судьи во время рассмотрения дела журналиста "Дорожного контроля" Дзиндзи.

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Судом Смалию избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей в Лукьяновском СИЗО.

4 февраля жена Смалия, которая выполняет функции его адвоката, Алиса Смалий сообщила, что Днепровский районный суд Киева 6 февраля начнет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению Смалия в покушении на жизнь судьи Шевченковского райсуда столицы.

В то же время А.Смалий сообщила, что 4 февраля Апелляционный суд Киева отказал защите Смалия в открытии производства об изменении ему меры пресечения.