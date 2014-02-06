88% протестующих приехали на Майдан из регионов - опрос

Среди протестующих на Майдане Незалежности по прежнему значительно преобладают приезжие - 88%, киевляне составляют 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива”.

Среди приезжих преобладают жители западной Украины (55%, было 42%), остальные - из центральной Украины (24%) и из востока и юга (21%). Значительные изменения произошли в преобладающем типе поселений, откуда приехали люди на Майдан: уменьшилось число жителей областных центров (с 32% до 20%) и больших городов (с 23% до 17%). Вместо этого значительно прибавили в представительстве жители небольших городов (с 23% до 42%).

По-прежнему больше всего на Майдане специалистов с высшим образованием (27%, было 22%), существенно добавились предприниматели (17%, а было 12%). Немного меньше стало студентов (с 10% до 6%) и пенсионеров (с 11% до 7%).

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Также по-прежнему абсолютное преимущество на Майдане мужского населения: 88% мужчины, 12% женщины. По возрасту состав почти не изменился: средний возраст жителя Майдана - 37 лет (33% - в возрасте от 18 до 29 лет, 56% - 30-54 года, 12% - 55 лет и старше).

По языковому признаку немного выросло число украиноязычных - с 52% до 59%, в то же время уменьшился процент русскоязычных (с 20% до 16%) и тех, кто привык общаться на обоих языках (с 28% до 24%).

Среди нынешних жителей Майдана еще меньше тех, кого организованно привезли политические партии (было 12%, сейчас 3%).

Опрос был проведен 3 февраля 2014 года Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” совместно с Киевским международным институтом социологии. Всего было опрошено 502 человека во всех стационарных точках Майдана (палатки, Дом профсоюзов, КГГА, Октябрьский дворец, Украинский дом и др.) по выборке, которая обеспечивала пропорциональный охват участников Майдана.