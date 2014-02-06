Вечернего и завтрашнего заседания ВР не будет - Рыбак
12:42, 06 февраля 2014Политика
0
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание ВР.
Рыбак закрыл заседание
Как передает корреспондент УНИАН, он также отметил, что вечернего заседания парламента сегодня не будет.
Также Рыбак сообщил, что и завтра Верховная Рада не будет работать в сессионном зале.
В то же время спикер отметил, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание парламента в случае подготовки согласованного законопроекта изменений в Конституцию Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter