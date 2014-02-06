Вечернего и завтрашнего заседания ВР не будет - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, он также отметил, что вечернего заседания парламента сегодня не будет.

Также Рыбак сообщил, что и завтра Верховная Рада не будет работать в сессионном зале.

В то же время спикер отметил, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание парламента в случае подготовки согласованного законопроекта изменений в Конституцию Украины.