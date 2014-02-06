Только Тимошенко сможет дать гарантии Януковичу - Луценко

Лидер «Третьей украинской республики», экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что в нынешней ситуации гарантии для Президента Виктора Януковича может дать только экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Такое мнение он выразил в прямом эфире «Общественного телевидения», сообщили УНИАН в пресс-службе «Третьей украинской республики».

«Переход к парламентско-президентскому правлению через возобновление действия Конституции 2004 года, формирование технического или же оппозиционного правительства, оставляет Януковичу достаточно понятное место в системе власти с достаточно значительными полномочиями. Он может при таких условиях добыть свой срок. Хотя желание получить чьи-то персональные гарантии у него когда-то таки появится», - отметил политик.

«Ни один другой политик в Украине не сможет дать ему таких гарантий. Я не говорю, что Юлия Тимошенко их даст, но поднимать вопрос он может только перед ней. Больше никто не сможет с ним говорить откровенно. Больше ни в чьи гарантии он не поверит. Очевидно, что Янукович всерьез будет воспринимать всех реальных кандидатов на должность Президента, но так уже случилось, что системно, учитывая давнюю историю отношений, он сможет говорить только с Тимошенко. Когда у Януковича останутся считанные дни до окончания срока полномочий, когда он будет думать о законных или другого рода договоренностях, единственный человек, с которым он может обсудить свои пожелания, - это Юлия Владимировна», - отметил Луценко.

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По его словам, дело не в том, что они могут о чем-то договориться, а в том, что именно с Тимошенко Янукович захочет говорить.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, воспримет ли такие договоренности Майдан и улица Грушевского, Луценко допустил, что это полностью может произойти.

«Тимошенко не только сможет договориться, найти разумный компромисс, но и объяснить его необходимость людям. Очевидно, сегодня многие могут что-то пообещать Януковичу, но никому из них не удастся убедить Майдан. Вес Юлии Владимировны именно в этом вопросе является чрезвычайным», - считает политик.

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По убеждению Луценко, все части Майдана понимают ценность времени и не горят жаждой немедленной мести.

«Когда я на Грушевского полушутя говорю: пусть грузит все, что влезет в вертолет, и улетает, - это воспринимается. У нас сейчас нет времени на месть. Мы все сделаем, заработаем и вернем, но продолжать бесконечный круг мести вредно. Если не оставлять его всевластным олигархом в Украине, даже отпустить, то, как мне кажется, это было бы приемлемо. Если понимают меня, то Тимошенко поймут тем более», - заверил Луценко.