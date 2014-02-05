Янукович расширил полномочия Арбузова

Об этом говорится в указе Президента № 55/2014 от 5 февраля, опубликованном на сайте главы государства.

"Отменить пункты 1, 3 и 4 пункта 10 раздела 2 Регламента Кабинета Министров Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года №950 «Об утверждении Регламента Кабинета Министров Украины» (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2011 года №1156)", - сказано в документе.

В частности, отменен четвертый пункт параграфа 10 раздела 2 регламента Кабмина, который ограничивал полномочия правительства в отсутствие премьера.

Читайте такжеНовый Кабмин может быть назначен в ближайшее время - Арбузов "В случае отсутствия Премьер-министра по причинам, указанным в пункте 1 настоящего параграфа, решение относительно определения концептуальных основ реализации государственной политики и по другим вопросам, которые имеют важное общественное значение, Кабинетом Министров не принимаются", - говорится в пункте.

Также данный указ обязывает первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова осуществлять полномочия премьер-министра.

Цель данного документа указана необходимость обеспечить "продолжение выполнения Кабинетом Министров Украины своих полномочий и непрерывность деятельности Правительства Украины".

Указ вступает в силу со дня опубликования.