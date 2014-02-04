Председатель Ровенского облсовета подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, о заявлении Кичатого, которое он написал вчера в больнице, сообщил сегодня на заседании сессии Ривненского областного совета председатель областной госадминистрации Василий Берташ.

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В бюллетень для тайного голосования было предложено внести кандидатуры руководителя межфракционного объединения «Народная рада» в Ривненском облсовете Михаила Кириллова и депутата областного совета Романа Василишина. Однако Василишин взял самоотвод.

В бюллетень внесли единственную кандидатуру - Кириллова.

После подсчета голосов на сессионном заседании было объявлено, что в голосовании приняли участие 69 депутатов. За Кириллова проголосовал 31, что не достаточно для позитивного решения.

Результаты голосования вызвали негативную реакцию у активистов Майдана. Около сотни людей зашла в сессионный зал с криками: «Позор!» и заняли трибуну.

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Как сообщал УНИАН, 30 января председатель облсовета Юрий Кичатый, после общения с оппозиционерами, был госпитализирован в реанимацию с подозрением на инсульт.