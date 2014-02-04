ЕСПЧ попросил украинскую власть прокомментировать жалобу евромайдановца

Об этом говорится в поступившем в понедельник в представительство ИТАР-ТАСС сообщении секретариата ЕСПЧ.

"Согласно данным документам, Сиренко участвовал в проходящих в центре Киева с 29 ноября 2013 года протестных акциях. Он утверждает, что его избили сотрудники специальных полицейских подразделений во время жесткого разгона протестующих, а потом незаконно арестовали 30 ноября. В связи с этим он жалуется на нарушение статьи 3 (Запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания), статьи 5 (Право на свободу и безопасность), статьи 11 (Свобода собраний и объединений) и статьи 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции", - отмечается в пресс-релизе.

Также, по мнению заявителя, "действия властей в отношении него и других протестующих" привели к нарушению статьей 3, 5, 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 11 и 13 и статьи 1 протокола 1 к Конвенции (Защита собственности).

Сиренко подал жалобу в ЕСПЧ 28 января. В Страсбургском суде пришли к выводу, что украинские власти должны письменно ответить на предъявленные обвинения к 28 февраля. При этом заявлению украинца было придано приоритетное значение.