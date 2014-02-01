Штаб национального сопротивления назвал безопасные места для парковки автомобилей активистов

Об этом сообщает пресс-центр Штаба национального сопротивления.

"Руками наемных и свезенных в Киев "титушек" и боевиков власти уже несколько дней проводят организованную диверсионную работу против автомобилей и имущества активистов Евромайдана и Автомайдана в Киеве. Тем временем, мы предлагаем активистам оставлять свои автомобили в определенных местах, где будет осуществляться их охрана", - сказано в сообщении.

В Штабе привели перечень таких мест: Баррикада возле КГГА (с обеих сторон), Площадь перед КГГА, Тротуар вдоль площади возле КГГА, В районе баррикады на Прорезной.

"Пропуска для парковки можно получить в комендатуре КГГА и штабе Автомайдана (Украинский дом). Пропуска выдаются круглосуточно", - рассказали в Штабе.